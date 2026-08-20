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أعداد جريدة الشروق
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الاثنين المقبل.. مؤتمر صحفي لوزير الخزانة الأمريكي بشأن إيران

وكالات
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 7:00 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 7:02 م

قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي، اليوم الخميس، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ⁠يوم الاثنين المقبل "للحديث بشكل محدد عما سنقوم به" بشأن إيران.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء من عواقب اقتصادية ضد ‌أي ⁠دولة تقدم "أي نوع من الدعم الحيوي لإيران"، في وقت تسعى ⁠فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها ⁠إلى جانب إسرائيل قبل نحو ⁠ستة أشهر، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بأحدث العقوبات ‌الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى "الإرهاب الاقتصادي" والجرائم ⁠ضد الإنسانية، على حد تعبيرها.

وقالت الوزارة، إن الإجراءات لن توهن عزم طهران على ⁠الدفاع عن استقلالها وسيادتها الوطنية ومصالحها.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي بإطلاقها ⁠ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل.

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