قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي، اليوم الخميس، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل "للحديث بشكل محدد عما سنقوم به" بشأن إيران.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم "أي نوع من الدعم الحيوي لإيران"، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إلى جانب إسرائيل قبل نحو ستة أشهر، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى "الإرهاب الاقتصادي" والجرائم ضد الإنسانية، على حد تعبيرها.
وقالت الوزارة، إن الإجراءات لن توهن عزم طهران على الدفاع عن استقلالها وسيادتها الوطنية ومصالحها.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل.