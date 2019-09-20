 إصابة 51 فلسطينيا بالرصاص الحي في اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات شرق غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 51 فلسطينيا بالرصاص الحي في اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات شرق غزة

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 9:55 م | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 9:55 م

أصيب 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية اطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مئات الشبان الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات شرق قطاع غزة للمشاركة في المسيرات؛ ما أدى إلى إصابة 51 مواطنا بالرصاص الحي، و28 آخرين بأعيرة "مطاطية" بينهم مسعفان وطفل، والعشرات بالاختناق.

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