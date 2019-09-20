أعلنت وزارة التجارة الصينية أن حجم التبادل التجاري بين بكين والدول العربية بلغ 126.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 12% على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الجمعة- أن قيمة واردات الصين من الدول العربية بلغت 69.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادراتها 56.8 مليار دولار في الفترة بين يناير ويونيو 2019.

وأضافت أن الصين قامت باستثمار 900 مليون دولار في مختلف المجالات في الدول العربية في النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن القيمة التعاقدية للمشاريع الجديدة التي قامت المؤسسات الصينية بمقاولتها في الدول العربية خلال الفترة سالفة الذكر بلغت 15.7 مليار دولار، بزيادة 3% على أساس سنوي.