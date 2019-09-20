الخطيب يهنئ جماهير الأهلي بعد التتويج بالسوبر

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، التهنئة للأعضاء والجماهير والجهاز الفني ولاعبي الأهلي بتلك المناسبة بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وأشاد الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين, والانضباط الفني والسلوكي خلال اللقاء، مؤكدا أن هذا التتويج في بداية الموسم، يُحمّل الجميع مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش في برج العرب.