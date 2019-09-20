فيلم وثائقي «ألماني - فرنسي» حول دور قطر في دعم الإسلام السياسي والإخوان بأوروبا

تبث محطة "Arte" التليفزيونية الألمانية-الفرنسية، يوم الثلاثاء المقبل، فيلما وثائقيا بعنوان "قطر: ملايين من أجل إسلام أوروبا".

ويسلط الفيلم الاستقصائي الضوء على نشاط منظمة "قطر الخيرية"، وهي إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية في الخليج، ويحاول استكشاف إلى أي مدى تستغل جماعة "الإخوان المسلمين" هذه المنظمة في تحقيق أهدافها.

ويبدأ الوثائقي بتمرير أحد الوشاة وحدة تخزين بيانات (USB) تحوي معلومات حساسة إلى الصحفيين الفرنسيين جورج مالبرون وكريستيان شينو، وعثر الصحفيان خلال فحصهما للبيانات على قوائم متبرعين ومراسلات بريدية إلكترونية وتحويلات بنكية ووثائق أخرى، تشير إلى برنامج تبشيري وتمويلي لدعم الإسلام السياسي في أوروبا.

ويدور البرنامج حول 140 مشروعا، مثل بناء مساجد أو تأسيس مراكز ثقافية ومدارس. وجميع هذه المشاريع لها صلة بالإخوان المسلمين.

وللتحقق من صحة هذه البيانات، قام الصحفيان بجولة حول العام، وطرحوا أسئلة، مستخدمين في ذلك أحيانا كاميرات خفية، على أشخاص على صلة بالشبكة التي تضم مؤسسات ومانحين وساسة ورجال دين.

واستغرق الصحفيان عامين في التحري عن هذه البيانات وقاموا بجمع معلومات للتحقق من إفادات أطراف فاعلة في محيط منظمة "قطر الخيرية"، وتوصلا إلى بعض المعلومات التي تتعارض مع إفاداتهم.