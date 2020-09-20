 ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والمستندات المرورية بالجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والمستندات المرورية بالجيزة

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 5:54 ص | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 5:54 ص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والمستندات المرورية وترويجها على عملائه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمرور أكدت قيام أحد الأشخاص (عامل، ومقيم بالجيزة، له معلومات جنائية) بتزوير المحررات الرسمية والمستندات المرورية وترويجها على عملائه مُستخدماً فى ذلك أدوات وآلات طباعة حديثة .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، جرى استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وجرى العثور بحوزته على 8 شهادات براءة ذمة "مخالفات نيابة" يشتبه في كونها مزورة وشهادات تأمينات منسوب صدورها لمكتب تأمينات يشتبه فى كونها مزورة وبيان نجاح باسم أحد الأشخاص يشتبه فى كونها مزورة وعدد من الشهادات المزورة .
وبتفتيش مسكن المتهم المذكور، جرى ضبط (جهاز كمبيوتر يحتوى على العديد من نماذج رخص قيادة وتسيير والعديد من شهادات بيانات الخاصة بالمرور – طابعة حرارية بطبع إيصالات السحب بداخلها رول ورقى يشبه إيصالات سحب – ورخصتين قيادة – رخصة تسيير دراجة نارية)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير الأوراق والمستندات الرسمية.

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