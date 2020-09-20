«لقاء المحبة والسلام» بين فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية ومطرانية طنطا

التقى وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، فرع الغربية برئاسة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بنيافة الأنبا بولا مطران بطنطا وتوابعها بمقر إبراشية طنطا ، وذلك في إطار تنظيم يوم للمحبة والسلام والنقاش حول بعض قضايا الشباب.

وأوضحت المنظمة - في بيان مساء اليوم السبت، أن الطرفين تناولا دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك ، حيث اتفق الجانبان على تدشين يوم في حب مصر ولقاء مفتوح بين علماء الأزهر بالغربية ورجال وشباب الكنيسة لتبادل الأفكار وأمور التوعية وقضايا الشباب بما يخدم الوطن ويحقق السلام الاجتماعي.

وتفقد الجانبان قاعة المحاضرات التي ستقام بها اللقاءات المشتركة، و قاعة التدريب، كما تم عرض معلومات حول مشروع الفلك الذي تقيمه الكنيسة كأكبر مؤسسة تأهيلية بالشرق الأوسط لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الجانبان على روح المحبة والإخاء والتعاون المشترك من أجل الحفاظ على المجتمع وأفراده والتي تجمع قطبي الأمة ورجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على مر التاريخ المصري.