حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات في شوارع كفر الدوار

قام اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بجولة ميدانية ليليلة بنطاق المدينة، تابع خلالها حالة النظافة وكذلك أعمال إزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

حيث قامت الوحدة بحملة ليلية بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع المحكمة، شارع الحدائق، وشارع داير الميزانة"، أسفرت عن إزالة عدد ٦٠ كرسي و٥ استندات حديد، وكذلك عدد ١٠ لافتات إعلانية "غير مرخصة"، حيث تم رفع الاشغالات والتحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من جانبه وجه "رئيس المدينة" بتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة وإزالة الأتربة، مع إزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.