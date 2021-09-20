يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا الطقس معتدل الحرارة على سائر الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 22

طنطا 35 23

شبين الكوم 36 23

دمنهور 34 23

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 33 22

سيوة 37 20

بورسعيد 31 24

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 37 24

نخل 34 17

نويبع 36 25

طابا 34 24

كاترين 31 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 36 23

بنى سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 25

إدفو 41 24

أبوسمبل 40 24

الوادي الجديد 40 22

شلاتين 36 28

أبو رماد 34 28

حلايب 33 29

رأس حدربة 33 29