وزير الطيران يبحث مع سفير اليابان بمصر تعزيز التعاون في النقل الجوي

بحث وزير الطيران المدني محمد عباس، مع سفير اليابان لدى مصر السفير "أوكا هيروشي"، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة فرص التعاون المستقبلية في مختلف أنشطة الطيران المدني وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال مشروعات مستقبلية في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر واليابان في مجال النقل الجوي.

وأكد وزير الطيران المدني - وفق بيان للوزارة - عمق العلاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات وخاصة أنشطة الطيران المدني، مشيرا إلى أنه يجري إنشاء أول مبنى "صديق للبيئة" بمطار برج العرب الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" ضمن أهم مشروعات قطاع الطيران المدني المصري في إطار استراتيجية وزارة الطيران لتحويل المطارات المصرية إلى "مطارات صديقة للبيئة"، من خلال استخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

بدوره، أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات حيث تتمتع مصر واليابان بعلاقات صداقة متميزة، مؤكداً أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية من خلال تحديث البنية التحتية ومشروعات التطوير بالمطارات المصرية.

وأشار إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات متطلعاً إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.