محافظ المنوفية: إزالة 197 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ (20)، والتي بدأت في 10سبتمبر الجاري، وحتى أمس الإثنين بلغ (197) حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية.



ونجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة (131) حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة (مباني) بمساحة (5736) م، وتنفيذ إزالة فورية لـ(29) حالة (مباني) بمساحة (2859)م2 ، و (37) حالة تعدٍ (زراعة) بمساحة (23 قيراطًا و16 سهمًا).



كما أشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال الموجة الـ (20) قد شملت إزالة ( 40) حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة (خارج المستهدف)، تنوعت ما بين (27) حالة (مباني) على مساحة (3303م)، و(13) حالة على الأراضي الزراعية بمساحة (فدان و20 قيراطًا و11 سهمًا)، فضلا عن إزالة (46) حالة أخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة (4591) م2.



من جانبه، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ (20)، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكل أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظا على الصالح العام.



وأكد أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي صوناً لحقوق ومقدرات الأجيال القادمة.