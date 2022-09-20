أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا؛ لمعاناته من حالة نفسية سيئة بسبب إدمانه المواد المخدرة بمنطقة بشتيل في أوسيم، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور علي جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة بشتيل في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "ع"، في العقد الثاني من عمره، مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أهلية المتوفى أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية لإدمانه المواد المخدرة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.