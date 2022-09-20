جابان ستيل ووركس تخفض توقعات أرباح التشغيل للعام المالي الحالي

خفضت شركة صناعة الصلب اليابانية جابان ستيل ووركس، توقعاتها لأرباح تشغيل العام المالي الحالي، حيث جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.



وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 19 مليار ين (51ر132 مليون دولار) وليس 5ر21 مليار ين وفق التوقعات السابقة، في حين يتوقع المحللون أرباح تشغيل بقيمة 68ر20 مليار ين.



كما تتوقع الشركة تحقيق أرباح صافية خلال العام المالي الحالي بقيمة 14 مليار ين، في حين كانت التقديرات 12ر10 مليار ين.



وتتوقع جابان ستيل، صافي مبيعات خلال العام المالي الحالي بقيمة 263 مليار ين، في حين كانت التوقعات السابقة 266 مليار ين وتقديرات المحللين 92ر259 مليار ين.



وتتوقع الشركة صرف توزيعات نقدية للمساهمين عن العام المالي الحالي بمقدار 58 ين لكل سهم.