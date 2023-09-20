الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستواها الحالي

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

وكانت لجنة السوق المفتوح بالمجلس، المعنية باتخاذ قرارات الفائدة، قد قررت في 26 يوليو الماضي رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعقب قرار تثبيت الفائدة مباشرة اليوم، ارتفع مؤشر "داوجونز" الرئيسي بمقدار 83 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة ليصل إلى مستوى 34600 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 7 نقاط بنسبة 0.16 في المائة مسجلا مستوى 4437 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 69 نقطة بنسبة 0.50 في المائة ليصل إلى 13610 نقاط.

وفي سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 53 سنتا بما نسبته 0.58 في المائة لتبلغ 90.67 دولار للبرميل.