دعا الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، الأسر المصرية إلى استهلاك معلبات صلصلة الطماطم بديلا عن الطماطم الطازجة؛ من أجل تفادي ارتفاع الأسعار مؤخرا.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء: «الطماطم لها بدائل، نستهلك الصلصة إحنا عاملينها ليه! علشان نستهلكها في هذه الظروف بفترة (فواصل العروات)، وبالتالي نخفف الطلب على الطماطم الطازجة»، حسب تعبيره.

وتوقع تراجع وعودة أسعار الطماطم إلى المعدلات الطبيعية خلال فترة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مرجعا السبب وراء انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار إلى ظاهرة «فواصل العروات» والتي تتكرر سنويا خلال مواسم الصيف والشتاء والموسم النيلي؛ نتيجة الفجوة بين موسمي الحصاد والزراعة.

وأشار إلى تحقيق الدولة اكتفاء ذاتي من جميع أصناف الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى فائض يسمح بالتصدير للخارج، لافتا إلى تجاوز إجمالي فائض التصدير خلال العام الماضي 2022 أكثر من 6.5 ملايين طن.

وتابع: «البصل والطماطم موجودين في السوق بشكل كاف وكبير، ولا يوجد نقص في إنتاج الطماطم وإنتاجنا هذا الموسم وصل حوالي 6.5 مليون طن».

ولفت إلى بلوغ إجمالي المساحات المزروعة 9.8 مليون فدان، موضحا أن المساحة المزروعة تصل إلى 17.5 مليون فدان؛ نتيجة زراعة الأرض بأكثر من موسم.