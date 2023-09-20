ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من السلع الزراعية بنسبة 14.5% خلال النصف الأول من عام 2023، حيـث بلغت 2.28 مليار دولار، مقابل 1.99 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة زيادة بلغت 289.204 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت قيمة صادرات مصر من السلع الزراعية بنسبة 13.5% خلال شهر يونيو 2023، حيث بلغـت 302.90 مليون دولار، مقابل 350.17 مليون دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 47.276 مليون دولار.

ووفقا للنشرة، تراجعت قيمة الواردات المصرية من السلع الزراعية بنسبة 22.7% خلال يوليو 2023، حيـث بلغت 635.05 مليون دولار، مقابل 821.69 مليون دولار خلال يوليو من العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 186.64 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت قيمة واردات مصر من السلع الزراعية بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من 2023، حيث بلغـت 3.98 مليار دولار، مقابل 4.54 مليار دولار لنفس الفترة مـن العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 562.18 مليون دولار.

ووفقا للنشرة، انخفضت قيمة العجز فـى الميزان التجارى بنسبة 47.7٪ لتسجل 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيه 2023، مقابل 4.43 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق.