جامعة حلوان تواصل استقبال الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات

أعلنت جامعة حلوان، استمرار استقبال الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات جامعة حلوان للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024؛ لإجراء الكشف الطبي لهم مع تحديد أيام للطلاب وأخرى للطالبات؛ منعًا للتكدس وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبي خلال جدول زمني محدد لاستقبال الطلاب، عقب تحديد موعد الكشف الطبي على الموقع المخصص لذلك؛ لتجنب الزحام والتكدس.

وأكد رئيس جامعة حلوان، إجراء الكشف الطبي على الطلاب لمعرفة حالتهم الصحية المختلفة؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، وإنشاء ملف صحي لكل طالب، ضمن سعي جامعة حلوان لتوفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها الطلاب.

وشدد الدكتور قنديل، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي وتقديم التسهيلات الممكنة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وأشار إلى أهمية الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

وأعلنت الجامعة، فتح التسجيل للكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:

http://mede.helwan.edu.eg.

وكشفت الإدارة الطبية، عن أن أيام الأحد والثلاثاء والخميس للطالبات، وأيام الاثنين والأربعاء للطلاب، ويجري الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشئون الطبية في مبنى 3 بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي، ويشمل الكشف الطبي تخصصات: "الباطنة، والجلدية، والرمد، والأسنان"، والكشف عن الإعاقات الذهنية والبدنية؛ لتحويلها إلى لجنة طبية مختصة بهذه الحالات.

ووجهت الطلاب المتقدمين للكشف الطبي، إحضار استمارة مطبوعة من الموقع الإلكترني بها كود الطالب حتى يتسنى لنا التأكد من شخصه.

وأوضحت جامعة حلوان، أنها تعيد إعادة جدولة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الذين تم حجز مواعيد لهم في أكتوبر ونوفمبر، وتحديد مواعيد جديدة للكشف الطبي خلال شهر سبتمبر لكي يتثنى للطالب استكمال التقديم للكلية المرشح لها، وحتى يتسنى الكشف على أكبر عدد من الطلبة والطالبات في اليوم الواحد حتى 3500 طالب أو طالبة في الأيام المخصصة لكل فئة.

وناشدت الإدارة الطبية، التأكيد على حضور الطالب أو الطالبة في اليوم المحدد؛ للكشف والتأكد من وجود البار كود على استمارة التعريف الخاصة بالكشف الطبي، وفي نهاية اليوم ستظهر للطالب نتيجة الكشف الطبي برسالة على الموقع، في حال أن الاستمارة التي حضر بها للكشف سليمة ومستوفية بالتاريخ الصحيح والباركود.