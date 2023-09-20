• الشافعي: لدينا احتياطي استراتيجي من الأعلاف يكفي عدة شهور.. وننتج 6.6 مليون طن ألبان سنويا

أرجع مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، الدكتور محمد الشافعي، أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الأعلاف بشكل كبير، إلى تقلّص الإنتاجية خلال فصل الصيف عن الشتاء، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، نافيا خروج عدد كبير من المنتجين والمزارع عقب أزمة الأعلاف بداية العام الجاري.



وتوقع الشافعي، انخفاض أسعار الألبان تدريجيا تبدأ بـ20% خلال شهر من الآن، معددا أسباب تراجع أسعارها إلى زيادة كميات الأعلاف الخضراء مع حلول الشتاء، والاستفادة من قش الأرز بعد حصاده الذي بدأ الشهر الجاري، إلى جانب بدء حصاد الذرة.



وأكد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن هناك احتياطي استراتيجي كبير من الأعلاف بمكوناتها من الذرة وفول الصويا، تكفي لأكثر من شهر، بخلاف موسم الحصاد المحلي الذي بدأ الشهر الحالي.



وقال إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان السائلة، ويتم استيراد بعض الكميات من "اللبن البودرة" لسد حاجة بعض المصانع، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الألبان المنتجة سنويا تصل لـ6.6 مليون طن.



وكشف أن إجمالي عدد الثروة الحيوانية في مصر تصل إلى حوالي 8 مليون رأس، منها 3 مليون عدد الأبقار، و1.5 مليون رأس جاموس، مضيفا أن عدد مزارع إنتاج الألبان حوالي 10 آلاف مزرعة، وعدد مزارع تسمين العجول 15 ألف مزرعة، فيما يبلغ عدد المذبوحات السنوية 2 مليون رأس، وكمية اللحوم المنتجة سنوياً حوالي 278 ألف طن، وهذا وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة.



وأوضح، لـ"الشروق"، أن عدد مزارع دجاج التسمين حوالي 23 ألف مزرعة، وعدد مزارع بيض المائدة 3 آلاف مزرعة، وعدد مراكز تجميع الألبان 282‪ مركز على مستوى الجمهورية



ولفت إلى أن سبب وجود سعرين لمنتج اللبن السائب في الأسواق المحلية، هو اختلاف نوع اللبن بقري كان أو جاموسي، وأيضا هناك بعض الألبان تكون قد دخلت في عملية الفرز الجزئي، وأصبحت قليلة الدسم.



ونبّه، بأن اللبن الجاموس لابد ألا تقل نسبة الدسم به عن 5.5٪، والبقرى 3٪، وأن مكونات اللبن البقري أقل من اللبن الجاموسي، حيث تصل إلى نصف النسبة من البروتين والدهن وغيرها.



وأشار إلى أن أسعار الأعلاف تراجعت بشكل كبير في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر طن الأعلاف نحو 15 ألف جنيه، ووصل سعر طن الذرة لـ 10 آلاف جنيه، فيما انخفض سعر فول الصويا إلى 23 ألف جنيه للطن، بعدما كان سعره تجاوز الـ40 ألف جنيه من شهور.



وبيّن أن 85٪ من الألبان المصرية هي من إنتاج الفلاحين، والنسبة الباقية للمزارع، وحاليا تم إنشاء المشروع القومي لتجميع الألبان بالقرى والمحافظات والمراكز تقوم بالتجميع والتوريد للمصانع، وحتى مشاريع التحسين الوراثي يعتمد على الفلاح، حيث يتم توزيع الأبقار المحسنة على الفلاحين.



وتابع: مصر تعتمد حاليا على التلقيح الصناعي وليس الطبيعي لتحسين جودة العجول، ويتم إنتاج حوالي 4 ملايين جرعة من السائل المنوي سنوياً، ويتم حفظهم في درجة حرارة 196 درجة تحت الصفر، وتحت النيتروجين السائل.