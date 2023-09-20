 الهند تحث رعاياها في كندا على توخي الحذر مع تدهور العلاقات - بوابة الشروق
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الهند تحث رعاياها في كندا على توخي الحذر مع تدهور العلاقات

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 5:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 5:56 م

حثت الهند، اليوم الأربعاء، رعاياها في كندا ومن يعتزمون زيارتها على توخي الحذر مع تدهور العلاقات بعد أن طردت كل دولة أحد دبلوماسيي الأخرى في خلاف متصاعد حول مقتل زعيم انفصالي من السيخ.

وتصاعد التوتر منذ أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين الماضي، إن بلاده تحقق في "اتهامات معقولة" بشأن احتمال تورط عملاء للحكومة الهندية في مقتل هارديب سينغ نيجار في كولومبيا البريطانية في يونيو، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الهندية "في ضوء الأنشطة المتزايدة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود هناك ومن يفكرون في السفر، على توخي أقصى درجات الحذر".

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