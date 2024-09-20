ثروت سويلم: النظام الجديد للدوري هو الأنسب

علق ثروت سويلم، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الشكل الجديد لبطولة الدوري المصري في الموسم الاستثنائي.

رابطة الأندية أعلنت الأربعاء الماضي، اعتماد النظام البلجيكي في الموسم الجديد من الدوري المصري، في نسخة استثنائية، حيث تلعب الفرق كلها دوري من دور واحد ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين تتنافس الفرق الـ9 الأولى على اللقب، فيما تتصارع الأندية أصحاب المراكز من 10 إلى 18 على الهبوط، الذي تقلص لفريقين بدلا من 3.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Ten»: «النظام الجديد للدوري هو الأنسب في الوقت الحالي، وفي نهاية الموسم سيهبط فريقان وتصعد 3 فرق».

وأضاف: «لا وجود للمجاملة أو تفضيل ناد على آخر، الأهلي كان له 9 مؤجلات والزمالك له 7 مؤجلات بسبب مشاركتهما في بطولتي إفريقيا وأنهما يمثلان مصر».

وتابع: «عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومستمر في منصبه كمشرف على المسابقات وقام بأفضل أداء لتنظيم المسابقة».

وأوضح: «الشركة الألمانية التي تم التعاقد معها لتنظيم الدوري مهمتها إعداد الجدول وتسكين المباريات منذ الجولة الأولى حتى الأخيرة، والمسؤول عن تطبيق هذا الجدول هو إدارة المسابقات».

وواصل: «تصريحاتي عن فكرة تشفير الدوري لا أقصد بها تحميل المواطن أي تكاليف إضافية، لكن المقترح كان دفع 100 جنيه سنويًا أي 8 جنيهات شهريًا».

وأتم: «هذا بالطبع سيرفع مستوى كرة القدم في مصر ويعود بالنفع على الأندية، في النهاية كان هذا مجرد مقترح ولم أطالب بتنفيذه».