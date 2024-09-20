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تقام اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية، ومواجهة نيس الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم أمام سانت إيتيان فى الدوري الفرنسي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد X دوان – الساعة 8 مساء على الرياضية الجزائرية

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الملعب المالي X باينسفيل – الساعة 7:30 مساء

الزمالك X الشرطة الكيني – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

نهضة بركان X دادجي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري X إمبولي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD هيلاس فيرونا X تورينو – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج X ماينز 05 – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X سانت إيتيان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج X الفيحاء – الساعة 6:15 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD

الأهلي X ضمك – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الاتفاق X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD