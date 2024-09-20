وزير خارجية لبنان الأسبق: نتنياهو يسعى لنسف صفقة التسوية الأمريكية الإيرانية بالتصعيد ضد بيروت

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق، فارس بويز، إن تفسير العدوان الإسرائيلي على لبنان يكمن في سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكل الوسائل إلى "نسف المباحثات الأمريكية الإيرانية".

وأوضح في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية" مساء الجمعة، أن نتنياهو يخشى أن يتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل نهاية ولايته، إلى تفاهم مع طهران يجنب الولايات المتحدة الحرب المباشرة مع إيران، ولذلك يسعى للتصعيد بكل الوسائل.

وأضاف أن نتنياهو انتقل إلى الضفة الغربية ثم إلى جنوب لبنان بعد أن انتهى تقريبًا من تدمير قطاع غزة، موضحا أنه يعتبر أن أي تسوية محتملة بين أمريكا وإيران تمثل خسارة لإسرائيل في المنطقة؛ لأنه يسعى لحرب مباشرة بينهما.

وأشار إلى أن نتنياهو يغامر بتوسيع الحرب لأن ذلك سيبقيه على رأس الحكومة، ويؤجل أو يعفيه من الملاحقات القضائية، معقبا: "الموضوع ليس لبنان أو حزب الله؛ بل هو صراع خفي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لأن بايدن يريد التوصل إلى حل سلمي وتسوية مع إيران، ونتنياهو يريد إفشال ذلك".

ونوه أن صفقة التسوية والمباحثات الجارية تتضمن حلا سلميا شاملا بين الولايات المتحدة وإيران؛ يقضي بإفراج واشنطن عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة، وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، في مقابل تخفيض إيران دعمها لحزب الله، وأنصار الله الحوثي في اليمن، والفصائل الأخرى في العراق.