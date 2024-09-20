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وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع المجلس الاطلنطي

هايدي صبري
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 6:10 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 6:10 م

استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثاني من زيارته لواشنطن بالمشاركة في مائدة مستديرة "بالمجلس الاطلنطي" The Atlantic Council بعنوان "محادثة مع وزير خارجية مصر: في ظل ديناميكيات إقليمية متغيرة ومتطورة باستمرار"، وذلك يوم الجمعة.

واستعرض وزير الخارجية والهجرة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تناول إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين مؤخراً، وتناول جهود الإصلاح الاقتصادي التي تضطلع بها مصر على المستوى الوطني.

شهدت الفعالية حواراً تفاعلياً لوزير الخارجية مع الحضور حول أبرز القضايا الإقليمية، وقدم الوزير عبد العاطى شرحا وافيا لموقف مصر من الحرب الإسرائيلية على غزة والتطورات فى السودان وليبيا والصومال وأمن الملاحة في البحر الأحمر والقرن الافريقى والسد الإثيوبي.

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