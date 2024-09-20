صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف ودنيبروبيتروفسك

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية المحلية بسماع أصوات انفجارات في مقاطعتي كييف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا وسط دوي لصفارات الإنذار محذرة من هجمات جوية.



وذكرت الصحيفة على "تلغرام": "تقارير عن انفجارات في مقاطعة كييف".



ولاحقا أشارت إلى وقوع انفجارات في مقاطعة دنيبر، وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابورورجيه.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا وكيروفوغراد ونيكولاييف وخاركوف في أوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.