أعلن مدير عام الدفاع المدني اللبناني، عميد ريمون خطار، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت إلى 10 شهداء و59 جريحا، بينهم 9 في حالة خطرة.

ووصف في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية" مساء الجمعة، الوضع بأنه دقيق بالنسبة للإصابات التي نقلها الدفاع المدني إلى المستشفيات.

وطالب سكان المنطقة بإخلائها حرصًا على سلامتهم؛ نظرًا لاحتمال سقوط المزيد من الحجارة من المباني المجاورة، إلى جانب إفساح المجال أمام عناصر الدفاع المدني للبحث عن المفقودين ومساعدة المصابين.

وأوضح أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى واحد مؤلف من 9 طوابق كل طابق يحتوي على شقتين، مشيرا إلى أن المباني المجاورة تضررت بشكل طبيعي؛ نتيجة شدة الانفجار.

وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة؛ للتأكد من عدم وجود أي مصابين أو عالقين تحت الأنقاض.

وقصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، في منطقة الجاموس اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من تفجير أجهزة اتصال "البيجر" التي يستخدمها عناصر الحزب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت "بتوجيه استخباري" أسفرت عن مقتل القائد البارز في حزب الله إبراهيم عقيل وقادة كبارا آخرين في "وحدة الرضوان للقوات الخاصة" التابعة لحزب الله.