ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نصب (عاطل - مقيم بمنطقة العدوة بالمنيا) على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

وأمكن ضبطه وبحوزته (4 هواتف محمولة "بفحصهم فنيا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتمت إحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.