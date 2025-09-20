انتقد أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، مستوى محمد شريف مع الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يستغل الفرص التي حصل عليها خلال المباريات الأخيرة، في الوقت الذي يقدم فيه جراديشار أداءً أفضل عند المشاركة، رغم عدم منحه الوقت الكافي من قبل المدير الفني المؤقت عماد النحاس.

وقال بلال في برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: «الأهلي كان لابد أن يحقق الفوز على سيراميكا كليوباترا، خاصة قبل مواجهة القمة، فالجانب النفسي والمعنوي للفريق مهم للغاية». وأضاف أن الشوط الأول شهد قتالًا كبيرًا من لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق ربما لم يكن الأفضل فنيًا، لكن الروح القتالية عادت، وأن وجود الجمهور كان له تأثير إيجابي.

وعن الانتخابات المقبلة في الأهلي، أشار بلال إلى أن الجمعية العمومية شهدت مظاهر حب كبيرة لمحمود الخطيب، وتوقع أن يترشح بنسبة كبيرة مع دعم ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ ضمن قائمته.

وأوضح بلال: «قناعات المدير الفني يجب أن تكون في صالح الفريق، والنحاس عليه منح الثقة لبعض اللاعبين مثل جراديشار. لا أفهم لمصلحة من يجلس جراديشار بديلاً بينما طاهر لعب كمهاجم لبعض الوقت أمام سيراميكا، في رأيي جراديشار أفضل من شريف حاليًا، والأخير بعيد تمامًا عن مستواه منذ بداية الموسم».