تصدر قريبا عن دار وارف للنشر والتوزيع المجموعة القصصية «كأنها قط متوتر» للكاتب أحمد الدريني.

ومن أجواء المجموعة نقرأ:

«أربع عشرة قصة قصيرة عن التوتر الكامن تحت جلد الحياة اليومية — وعن الشك الذي يدهس الحقيقة. حين يحكم خناقه حول أبطال القصص.

بشرٌ متحفّزون كقطط متأهّبة، يخفون خلف نفورهم وحدةً وهشاشةً ورغبةً غامضة في أن يلمسهم أحد. راوٍ منطوٍ نافد الصبر يرصد العالم من مسافة ساخرة حانية: بائعة سيارة نافرة تُلقّنه أن يختبر الأشياء بحدسه لا بكتيّب الإرشادات، فتاة تنظيف بولندية تترك له كوكيز وخطابًا فيقلب فندقًا في أمستردام بحثًا عنها، زوجة تطلب الطلاق لـ«عدم التكافؤ اللغوي»، موظفون يرتجفون كلّما رنّت نغمة المدير على واتساب، لواء متقاعد، ساحر شعبي، ملياردير غامض، وسيّد يذوب في خادمه حتى لا يُعرف الأصل من المنسوخ.»