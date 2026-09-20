كاريك: لم نكن الأسوأ أمام فولهام

رفض مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الانتقادات التي وصفت أداء فريقه بالسلبي خلال التعادل أمام فولهام، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا مستوى جيدًا، خاصة خلال الشوط الأول.

وقال كاريك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "لا أعتقد أننا كنا سلبيين. هل شعرتم أننا كنا كذلك؟ كرة القدم لعبة صعبة، وقد سيطرنا على معظم مجريات الشوط الأول وقدمنا أداءً جيدًا اليوم".

وأضاف المدير الفني لمانشستر يونايتد: "من الطبيعي أن تمر بفترات لا تسير خلالها الأمور بالشكل الذي تريده، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم".

وتحدث كاريك عن تفاصيل المباراة والهدف الذي استقبله فريقه، قائلًا: "الهدف الذي سجلناه؟ كانت هناك لحظة ربما شهدت خطأ لصالح ماتيوس كونيا، كما ارتدت الكرة من أقدام اللاعبين مرتين، وفي النهاية جاءت النتيجة في صالحهم".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة فرض السيطرة الكاملة على مباريات الدوري الإنجليزي، قائلًا: "لا أعتقد أن أي فريق في هذا الدوري يمكنه أن يتوقع السيطرة الكاملة على مجريات المباراة طوال الوقت".