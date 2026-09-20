أعرب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، عن سعادته بتصدر جدول ترتيب الدوري الأردني، عقب الفوز الكبير على البقعة بنتيجة 4-0، مؤكدًا أن مشوار المسابقة لا يزال طويلًا، وأن الفريق سيواصل العمل من أجل تحقيق أهدافه.

كما تمنى المدير الفني للفيصلي زيادة الاهتمام بالملاعب في الأردن، سواء الخاصة بالتدريبات أو المباريات، مشيرًا إلى أن تحسين البنية التحتية سينعكس بصورة إيجابية على مستوى اللاعبين والمنتخبات الوطنية.

وقال طارق مصطفى في تصريحات عبر قناة الأردن الرياضية: «حالفنا التوفيق في المباراة، وكنا نخشى تعرض اللاعبين للإجهاد منذ الدقيقة الأولى، خاصة اللاعبين الدوليين الذين كانوا يتخوفون من الإصابة، كما أن بعض اللاعبين غير المنضمين إلى المنتخب كانوا يشعرون بالإحباط بسبب عدم اختيارهم».

وأضاف: «تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة، ونجحنا في تحقيق المطلوب دون التعرض لإصابات. عمل المدرب يتضمن اختيار التشكيل في الشوط الأول وإجراء التعديلات المناسبة على الخطة خلال الشوط الثاني، لكن يظل التوفيق عاملًا مهمًا في كرة القدم».

وتابع: «أشكر المحللين على إشادتهم بي، سواء في مصر أو الأردن أو المغرب، وأؤكد أن اللاعب الأجنبي يجب أن يكون إضافة حقيقية للفريق».

وأوضح طارق مصطفى: «عشت في المغرب لمدة 6 سنوات، وكانت الملاعب هناك رائعة، سواء ملاعب التدريبات أو المباريات، وهذا الأمر يساعد اللاعبين كثيرًا على التطور وتقديم مستويات أفضل».

وواصل: «أتمنى استغلال مشاركة الأردن في كأس العالم من أجل زيادة الاهتمام بملاعب التدريبات والمباريات الودية، لأن ذلك سينعكس أيضًا بشكل إيجابي على اللاعبين في المنتخب الوطني، وأتمنى التوفيق للمدرب بادو الزاكي».

واختتم المدير الفني للفيصلي تصريحاته قائلًا: «سأعقد جلسة مع إدارة النادي من أجل الترتيب لمعسكر خلال فترة التوقف الدولي، التي ستشهد غياب 7 لاعبين دوليين. ما زال أمامنا مشوار طويل في بطولة الدوري، لكننا قادرون على تحقيق هدفنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إليه».