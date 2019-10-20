البنتاجون: قد يتم نقل جميع القوات التي تنسحب من شمال سوريا إلى العراق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه قد يتم نقل جميع القوات التي تنسحب من شمال سوريا إلى العراق لمواصلة الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقل موقع (يو إس نيوز) الأمريكي عن إسبر قوله "من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو 1000 جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش وللمساعدة في الدفاع عن العراق".

وأضاف إسبر - في تصريحات للمراسلين وهو في طريقه إلى منطقة الشرق الأوسط - "انسحاب القوات قائم بقوة من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما"، مشيرا إلى أن الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة استكمال هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.



