الأناضول: إنقاذ 22 مهاجرا جريحا وسط روايات عن إعادتهم قسرا من اليونان

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد بأن السلطات أنقذت أمس 22 مهاجرا غير نظامي بولاية أدرنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا، وسط روايات عن إعادتهم قسرا من قبل السلطات اليونانية رغم تعرضهم للإصابات.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فرق الدرك عثرت على المهاجرين، وهم جرحى، في إحدى القرى التابعة لقضاء مريج في أدرنة.

وأضافت أن المهاجرين الجرحى يحملون جنسيات أفغانية وباكستانية وسريلانكية، وجرى نقلهم لاحقا إلى المستشفيات الحكومية القريبة من المنطقة.

ونقلت "الأناضول" عن أحد المهاجرين القول :"عند اجتيازنا الحدود، حاولت الشرطة اليونانية إيقاف الحافلة التي تقلنا، وعند عدم توقف الحافلة، أطلقت النار على الحافلة ما أدى إلى تدهورها".

وأضاف: "أجبرتنا الشرطة على ركوب قارب مطاطي ونحن جرحى وأرسلتنا عبر نهر مريج (الحدودي مع تركيا)، قبل أن تعثر علينا فرق الدرك التركي".

واستطرد :"مات شخصان في الحادث أحدهما طفل في الثانية من عمره، والثاني في الثالثة والستين مع عمره".

ولم يصدر على الفور أي تعقيب عن الجانب اليوناني.