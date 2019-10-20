حلبية: إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر

أشاد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بإيهاب جلال، المدير الفني للفريق، رغم الخسارة من مصر المقاصة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز بهدف دون رد.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية: «الفريق قدم أداءً كبيرًا رغم الخسارة أمام المقاصة، ولكن عدم التوفيق أمر وارد في كرة القدم».

وأضاف عضو مجلس إدارة الفريق البورسعيدي: «إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، وأثق أننا سنكون بين الأربعة الكبار للموسم الرابع على التوالي، وأعد الجماهير بذلك».

وتابع: «إيهاب قليل الكلام، ويعمل فقط، والعلاقة بينه وبين الجماهير جيدة، لديه صلاحيات كاملة في إدارة الفريق، وهو شخص محبوب في بورسعيد بدرجة كبيرة».

ووواصل: «سقف الطموحات كبير مع الأداء الجيد والانتصارات، نرى تطور المستوى الفني وعلى قدر الجهد المبذول والنوايا ستتحقق النتائج».

وأتم حلبية: «هناك أيضا أعداء النجاح والمتربصون بعد أي إخفاق، ولكن لدينا مباراة غدًا وسنصالح الجماهير».

وجمع المصري 4 نقاط فقط في أول 4 جولات بالتعادل مع حرس الحدود والفوز على الإسماعيلي، مقابل خسارتين ضد المقاصة والاتحاد، ويستعد لمواجهة نادي مصر، مساء غد، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة.