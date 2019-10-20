تنتهى غدا الاثنين غرفة شركات السياحة وفروعها بمحافظات الاقصر وأسوان والاسكندرية والمنصورة والزقازيق من تدريب العاملين بالشركات على كيفية التعامل مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية.



وتواصل الغرفة تلقى طلبات شركات السياحة المصرية والسعودية الراغبة فى العمل بموسم العمرة والخاصة بتسجيل أسمائها وتوثيق عقود وكالة العمرة على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية حتى يوم 14 نوفمبر المقبل لتبدأ بعدها رحلات العمرة رسميا.



وحددت وزارة السياحة 5 مراحل أمام شركات السياحة الراغبة فى توثيق عقودها على بوابة العمرة المصرية للبدء فى العمل خلال الموسم.. تشمل هذه المراحل أن تقوم الشركة السعودية بموافاة الغرفة عبر البريد الالكترونى بالمستندات المطلوبة والشركات المصرية التى ترغب فى التعاقد معها.. ثم تقوم الغرفة باعتماد طلب الشركات السعودية واضافتها على موقع الغرفة، وإضافة الشركات المصرية المطلوب التعاقد معها عبر موقع الغرفة.. بعدها تقوم الشركة المصرية بالموافقة على طلب التعاقد مع الشركة السعودية على موقع الغرفة والذى يعد بمثابة طلب تأهيل وتوثيق من خلال متابعة موقع الغرفة باستمرار واستيفاء المستندات المطلوبة.. أما المرحلة الرابعة فتقوم الغرفة باعتماد الطلب الوارد اليها من الشركة المصرية ومن ثم منح الشركة موعدا للحضور للغرفة عبر موقعها لختم العقود.. وفى المرحلة الاخيرة تقوم الشركة بتسليم أصول إشعارات الايداع والاقرار وتتوجه الشركة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة لاستكمال باقى الاجراءات.



وجددت الغرفة تحذيرها لشركات السياحة من خطورة تسفيرالمواطنين خلال الفترة الحالية لاداء العمرة او الزيارة لحين بدء موسم العمرة رسميا وتفعيل أعمال البوابة الالكترونية وذلك تنفيذا للقرارات والضوابط التى اقرتها الدولة ووزارة السياحة بتنظيم جميع رحلات العمرة من خلال البوابة فقط حيث أن مخالفة ذلك سيعرض الشركات للجزاءات القانونية.



وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن رسوم تسجيل الشركات السياحية المصرية والوكالات السعودية على البوابة تبلغ 10 آلاف جنيه. مشيرا إلى ان غرفة شركات السياحة عممت منشورا على جميع الشركات ووكلائها السعوديين بالخطوات الفنية للتسجيل فى البوابة، منوها إلى ان تدريب العاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية سينتهى غدا الاثنين.