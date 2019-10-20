أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفى فتحي، لاعب الفريق أصبح جاهز بنسبة 100% للمشاركة في مباريات الأبيض المقبلة، مشيرًا إلى أن الطبيب الألماني المعالج له أعلن جاهزيته التامة.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق أصبح جاهز تمامًا لخوض اللقاء وكان سيظهر إذا سمحت ظروف المباراة مؤكدًا أن الطبيب الألماني المعالج له أعلن جاهزيته التامة بدليل أنه لعب المباراة الودية الأخيرة".

أكد: "محمد حسن لاعب الوسط يحتاج إلى راحة وعلاج لمدة 3 أسابيع موضحاً أن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض كان يرفض المغامرة به في المرحلة الماضية".

واستكمل: "الثنائي عبد الله جمعة وعمر السعيد لاعبي الزمالك تعرضا للإصابة في معسكر المنتخب وجاهزان لخوض مباراة جينيراسيون وأيضًا محمد عبد الغني مدافع الفريق الذي أصبح سليمًا تمامًا للمشاركة".

وأشار إلى أن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك مازال يستطلع أداء لاعبي الفريق الأبيض بدليل إشراكه أغلب اللاعبين عدا مصطفى فتحي وإسلام جابر، موضحًا أنه يحاول باستمرار تطبيق سياسة التدوير بطريقة صحية.

وأختتم حديثه، أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق سيغيب على الأرجح عن لقاء جينيراسيون في دوري الأبطال مفضلًا اللعب على ملعب السلام لأن أرضيته جيدة وهو الأفضل في مصر حاليًا.