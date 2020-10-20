السعودية تنظم أول قمة دولية للمواصفات ضمن فعاليات مجموعة العشرين

تنظم المملكة العربية السعودية، الشهر المقبل، أول قمة دولية للمواصفات ضمن فعاليات مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام.

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية بتنظيم أول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي.

وأضافت أن التنظيم يأتي "ضمن جهود السعودية خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين في تعزيز التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات".

وتنطلق فعاليات القمة الدولية للمواصفات في الرابع من نوفمبر المقبل ويشارك في تنظيمها أمانة مجموعة دول العشرين والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

وتركز القمة على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات ومناقشة دور المواصفات القياسية في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من الآثار السلبية لها كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز دور التحول الرقمي الجوهري والحساس في الأزمات.

وكانت السعودية أعلنت في شهر سبتمبر الماضي أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من الشهر المقبل.