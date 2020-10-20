رئيس جامعة الجلالة: نستهدف بناء شخصية الطلاب وتأهيلهم قادة للمستقبل لاقتحام سوق العمل بميزة تنافسية فريدة

استقبلت جامعة الجلالة الأهلية أولى دفعاتها المتقدمة للدراسة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ من خلال تنظيم فعاليات أسبوع التوجيه الطلابي والذي يستمر على مدار عدة أيام بغرض إرشاد الطلاب أكاديميا والتأكد من إلمامهم بجوانب الحياة الجامعية الجديدة؛ ذلك من خلال تخصيص أيام تعريف لكل برنامج دراسي.

استقبل الطلاب الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بعمل رئيس جامعه الجلالة، والدكتور طارق أبو المعاطي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.

ورحب الدكتور أشرف حيدر بالطلاب في حرم جامعة الجلالة كأولى الدفعات المتقدمة للدراسة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كل السبل الممكنة لتطوير مهارات الطلاب من الناحية الأكاديمية ومراعاة بناء شخصية الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل وقادرين على اقتحام سوق العمل بميزة تنافسية فريدة.

وقدم عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكل برنامج دراسي تعريفًا للطلاب بنبذه عن كل برنامج سيتم دراسته.

كما التقى الدكتور أشرف حيدرغالب، رئيس الجامعة أولياء الأمور للإجابة على أسئلتهم التي تخص مستقبل أبنائهم وحياتهم داخل الجامعة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل انتشار وباء كوفيد -19؛ وذلك من خلال تنسيقها مع جمعية الهلال الأحمر المصري؛ حيث أرسل فريق بتوفير مواد التعقيم والأقنعة الوقائية للحضور بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية على الحضور للحث على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وتعد جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقع الجامعة في مدينة الجلالة التابعة لمحافظة السويس بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٥ ألف طالب بعد اكتمال التشغيل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر وسائل مواصلات للطلاب والعاملين بالجامعة.

يستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمسة عشرة كلية تقدم أكثر من ٦٥ برنامج متميز، حيث تم افتتاح ١٤ مجال هذا العام منقسمين إلى ٢٩ برنامج في شتى المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية، طب الأسنان، علوم التمريض وعلوم وهندسة الحاسبات.