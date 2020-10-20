خالد الخلفاوي يكثف ساعات تصوير حلوة الدنيا سكر لعرضه في نهاية العام

بدأ المخرج خالد الحلفاوي، بتكثيف عدد ساعات تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، استعداداً لعرضه نهاية العام الجارى، حسب الخطة التى وضعتها الجهة المنتجة للعمل، والمسلسل فكرة يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية فى 5 حلقات.

تدور أحداث المسلسل، فى إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.

ووقع الاختيار على مؤلفي القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

يذكر أن فيلم "الغسالة" هو أحدث أعمال الفنانة هنا الزاهد، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.