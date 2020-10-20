تراجع أرباح ستيل دايناميكس الأمريكية خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة صناعة الصلب الأمريكية ستيل دايناميكس مساء الاثنين، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي أرباحها بلغت 14ر100 مليون دولار بما يعادل 47ر0 دولار للسهم مقابل 05ر151 مليون دولار بما يعادل 69ر0 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة إلى ما يعادل 47ر0 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشارت الشركة إلى تراجع إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9ر7 سنويا إلى 33ر2 مليار دولار مقابل 53ر2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.