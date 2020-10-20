تزايد القلق في إيطاليا بشأن مصير 18 صيادا محتجزين في ليبيا منذ 50 يوما

يتزايد القلق في إيطاليا بشأن مصير أفراد طاقم قاربي صيد إيطاليين، جرى احتجازهما في ليبيا منذ 50 يوما.

وكانت الجيش الوطني الليبي قد اعتقل نحو 18 صياديا، ثمانية إيطاليين وستة تونيسيين واثنين سنغاليين واثنين إندونيسيين، في البحر في الأول من سبتمبر الماضي لخرقهم المياه الإقليمية.

وقال سالفاتوري قوينتشي، عمدة ميتزارا ديل فالو، وهي ميناء صيد في صقلية لإذاعة" ار ايه إي " إنه يجرى احتجاز الصيادين في بنغازي، ولم يتحدثوا مع أسرهم منذ 40 يوما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن زوجات وأمهات وشقيقات الصيادين" يشعرن بالارهاق والقلق الشديد" ويشعرن أن المؤسسات الإيطالية " تخلت عنهن".

وطالب الجيش الوطني الليبي مبادلة الصيادين بأربعة ليبيين، جرى إدانتهم في إيطاليا لاتهامهم بتهريب البشر والتسبب في حادث لقارب مهاجرين عام 2015 أسفر عن مقتل 49 شخصا.

وكانت قد صدرت أحكام بحبس الأربعة ليبيين لفترات طويلة، ولكن الجانب الليبيي أكد أنهم لاعبو كرة قدم كانوا على متن قارب مهاجرين أملا في الوصول لألمانيا.