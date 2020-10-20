محمد فاضل عن رفض تكريم ممثل فرنسي يؤيد إسرائيل: نقطة لإعادة الحقوق الفلسطينية

علق المخرج محمد فاضل، على البيان الرافض لتكريم الممثل الفرنسي المثير للجدل جيرارد ديبارديو، قائلًا: «نرى أنها نقطة لإعادة الحقوق الفلسطينية لأصحابها».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن الإسرائيليين معتدون على الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن معاهدة كامب ديفيد جاءت من أجل إنهاء الحرب واسترداد الأرض دون تطبيع للعلاقات.

وتابع: «لا يوجد رئيس مصري أو رئيس وزراء زار إسرائيل، ووزارة الثقافة مسؤولة عن تكريم مهرجان لمممثل فرنسي وانحيازاته الفنية والسياسية لإسرائيل».

ويكرم مهرجان الجونة بدورته الرابعة المقامة من 23 إلى 31 أكتوبر 2020 الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو Gerard Depardieu. وقد دشن بعض النشطاء المصريين المناهضين للتطبيع، مع بعض الحقوقيات النسويات المناهضات للاغتصاب، حملة جمع توقيعات لمطالبة إدارة المهرجان التراجع عن قرارها بتكريم ديبارديو المتهم بقضية اغتصاب والمنحاز لدولة لإسرائيل، وبالمقابل ردّ المهرجان قبل أسبوع واحد من افتتاحه على الجميع بتأكيد تكريم النجم الفرنسي احتفالًا بمسيرته المهنية الطويلة في السينما.