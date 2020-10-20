مصطفى خاطر محامي يلجأ للخطف في الصندوق الأسود

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يشارك الفنان مصطفى خاطر في فيلم "الصندوق الأسود"، ويلجأ إلى السرقة لظروف ما تكشفها أحداث الفيلم، ويجسد دور محامي، ويتورط فى خطف وسرقة الفنانة منى زكي، وحينما يعلم بأنها حامل يتعاطف معها ولكن يقف أمامه شريكه فى الخطف والسرقة الفنان محمد فراج الذى يجسد دور هجام.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود"، للفنانة منى زكي، الإعلان الرسمي للفيلم، تمهيدا لطرحه في 28 أكتوبر الجاري بدور العرض السينمائي.

وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم.

وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات.

الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة الفنانين منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة، ومن إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.