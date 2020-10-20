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وصل صباح الثلاثاء، أول وفد حكومي إماراتي رفيع المستوى إلى إسرائيل.
وكان في استقبال الوفد الإماراتي لدى وصوله إلى تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى #إسرائيل#شاهد_سكاي pic.twitter.com/2FbdG5fLDd
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 20, 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى #إسرائيل#شاهد_سكاي pic.twitter.com/2FbdG5fLDd