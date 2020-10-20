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وصل صباح الثلاثاء، أول وفد حكومي إماراتي رفيع المستوى إلى إسرائيل.

وكان في استقبال الوفد الإماراتي لدى وصوله إلى تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.