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بالفيديو.. أول وفد حكومي إماراتي يصل إلى إسرائيل

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:02 م

وصل صباح الثلاثاء، أول وفد حكومي إماراتي رفيع المستوى إلى إسرائيل.

وكان في استقبال الوفد الإماراتي لدى وصوله إلى تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

 

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