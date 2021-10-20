بيلاروسيا تغلق قنصليتها العامة في نيويورك

أغلقت بيلاروسيا قنصليتها العامة في نيويورك اليوم الأربعاء، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وقعه رئيس الوزراء رامان جالفوتشينكا.

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، أن الوثيقة نُشرت على البوابة الإلكترونية القانونية الوطنية، موضحة أنه بموجب هذا المرسوم، أغلقت بيلاروسيا القنصلية العامة في مدينة نيويورك اليوم الموافق 20 أكتوبر 2021.

وأوضحت أنه تم تفويض وزارة الخارجية البيلاروسية -وفقًا للوثيقة- للاهتمام بالجوانب التنظيمية والمالية للإغلاق، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي.

وفي وقت سابق، ذكرت القنصلية العامة أنها ستنهي عملياتها في 21 أكتوبر بناء على طلب الجانب الأمريكي، مضيفة: «نود أن نخطركم بأنه بناءً على طلب الجانب الأمريكي، ستتوقف القنصلية العامة لبيلاروسيا في نيويورك عن العمل يوم 21 أكتوبر 2021»، معبرة عن أسفها لقرار واشنطن إغلاق القنصلية العامة في نيويورك.

وكانت بيلاروسيا قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض عدد موظفي سفارتها، بعدما فرضت واشنطن سلسلة عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وفي أعقاب استئناف العقوبات الأمريكية ضد مينسك، طلبت وزارة الخارجية البيلاروسية من الولايات المتحدة خفض عدد أفراد سفارتها في مينسك إلى خمسة بحلول الأول من سبتمبر الماضي، كما ألغت بيلاروسيا موافقتها على تعيين جولي فيشر سفيرة للولايات المتحدة في بيلاروسيا.