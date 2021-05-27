تقرير إيطالي يكشف موقف كونتي من تدريب نيوكاسل

كشف تقرير صحفي إيطالي موقف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، من خلافة ستيف بروس، في تدريب نيوكاسل.

وأعلن نيوكاسل رسميًا، صباح اليوم، أن المدرب ستيف بروس ترك منصبه بالتراضي بعد أسبوعين على استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات السعودي على النادي.

ويعد كونتي من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الإنجليزي، بالإضافة إلى لوسيان فافر وباولو فونسيكا، لكن وفقًا لموقع «فوتبول إيطاليا»، فإن كونتي لن يقبل بأي وظيفة جديدة قبل نهاية الموسم.

وأضاف الموقع أن كونتي ليس من المدربين الذين يفضلون تولي تدريب الفرق في منتصف الموسم، ويفضل الانتظار للصيف من أجل تحديد احتياجاته من الصفقات، وتكوين الفريق الذي يريده.

وأشار إلى أنه في حالة قبول كونتي تدريب نيوكاسل، سيطلب راتبًا يتراوح ما بين 15-20 مليون جنيه استرليني، وما لا يقل عن 3-4 صفقات كبرى.