الكهرباء: 3 طفرات تقود مصر لتكون مركزًا محوريًّا لتبادل الطاقة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ ثلاثة طفرات تقود مصر لتكون مركزًا محوريًّا لتبادل الطاقة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء، حدّد حمزة هذه الأسباب الثلاثة، على النحو التالي:

1- حجم الاحتياطي من الطاقة الكهربائية

2- زيادة نسبة الطاقات المتجددة

3- تقوية الشبكات

وأشار إلى أنّ مذكرات التفاهم بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي سبقها مذكرات تفاهم ثنائية بين مصر وقبرص ومصر واليونان، موضّحًا أن مذكرات التفاهم التي وُقِّعت يوم الثلاثاء هي الربط الثلاثي بين الدول.

وأوضح المتحدث، أن هناك دراسات خاصة بتنفيذ هذا الربط، وذلك لتحديد التكلفة والأمور الفنية وكل ما يتعلق بالخطوات التنفيذية المتعلقة بخط الربط.

وأشار إلى أنّ الدول الثلاث اهتمت كثيرًا بإتمام هذه الخطوة، باعتبار أن مردودها سيكون على الجميع.

ولفت إلى أنّ العالم في احتياج كبير للطاقة، لا سيّما قارة أوروبا التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالحصول على الطاقة من مصادر متجددة، موضحًا أن هذا الأمر لا يقتصر على مصر وحسب لكن من مجمل قارة إفريقيا.

وصرّح بأن مصر خطت خطوات كبيرة في زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فيما يُسمى مزيج الطاقة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء، توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشترك بين مصر وقبرص واليونان، على هامش القمة الثلاثية في جولتها التاسعة.

ووقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر مذكرة تعاون مع المسئولين من دولتي قبرص واليونان اتفاقية بشأن الربط الكهربائي العابر للحدود بين شبكات توزيع الكهرباء في الدول الثلاث.