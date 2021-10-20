بعد ساعات من تفجير حافلة لقوات الجيش السوري، اهتزت البلاد اليوم الأربعاء، على وقع انفجار آخر وذلك داخل مستودع ذخيرة بمحافظة حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إنّ ستة عناصر من قوات الدفاع الوطني السوري قتلوا، وأصيب أكثر من سبعة آخرين من جرّاء الانفجار.

يأتي هذا فيما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، خلال تغطيتها الإخبارية، بأنه لم تتضح حتى الآن ملابسات الانفجار، لكنّها أشارت إلى وقوعه في مستودع للذخيرة تابع للمسلحين الموالين للحكومة قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص - حماة.

هذا الانفجار، أعقب تفجير حافلة تابعة للجيش السوري في العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا فيما أصيب آخرون.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" (حكومية) عن مصدر عسكري القول: "تعرضت حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر الرئيس لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة"، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا وعدد من الجرحى.