أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في الأردن والمغرب وفلسطين والجزائر مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس الثلاثاء، فيما ارتفعت الإصابات في لبنان خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة، اليوم، 1232 إصابة مقابل 1597 إصابة أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 846 ألفا و33 حالة، فيما تم تسجيل 8 وفيات بإجمالي 10 آلاف و903 حالات، وتماثل 1056 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 818 ألفا و985 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3 ملايين و844 ألفا و590 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و438 ألفا و716 شخصا.

وفي المقابل، شهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في الإصابات حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 188 إصابة جديدة مقارنة بـ 499 حالة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 942 ألفا و967 حالة، فيما سجلت 14 وفيات بإجمالي 14 ألفا و580 حالة، وتعافي 457 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 922 ألفا و913 حالة.

وامتد الارتفاع إلى لبنان، حيث سجلت وزارة الصحة 778 إصابة جديدة مقابل 460 حالة أمس الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 635 ألفا و447 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة بإجمالي 8 آلاف و438 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافيين 610 آلاف و142 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 5 وفيات و275 إصابة جديدة و781 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96.4%، ونسبة الإصابات النشطة 2.6%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

أما في الجزائر، ارتفعت الإصابات اليومية بشكل طفيف، حيث سجلت /اليوم/ 76 إصابة مقابل 89 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 205 آلاف و529 حالة، كما سجلت 3 حالات وفاة بإجمالي 5 آلاف و878 حالة، وتماثل 61 حالة جديدة للشفاء ليصل الإجمالي إلى 140 ألفا و958 حالة.