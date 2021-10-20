رئيس مياه سوهاج يشدد على ضرورة الاهتمام بسلامة العاملين وتأمين بيئة العمل

أكد المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على ضرورة الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية للعاملين وتأمين بيئة العمل من المخاطر، والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بجميع المواقع على استخدام مهمات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف صلاح، أن ذلك جاء خلال جولة ميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز المراغة، حيث تم تفقد محطة مياه جنوب المراغة النقالي التي تبلغ طاقتها التصميمية 15 ألف متر مكعب لكل يوم وتغذى 22 ألف مواطن ومحطة رفع صرف صحي 1.

وتابع صلاح: "بالإضافة إلى محطة مياه المراغة جهينة والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦٨ ألف متر مكعب لكل يوم وتغذي ١.٤ مليون نسمة بمركزي المراغة وجهينة والتي حصلت أربعة مرات على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، التي تستهدف الارتقاء بمستوى التشغيل إلى مستويات الجودة العالمية".