مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبا

قال عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، الشيخ سعد بن حميل القرشي، إن المملكة من المقرر أن تفتح باب العمرة أمام المصريين قريبًا، لافتًا إلى فتح الباب أيضًا أمام جميع الدول العربية والإسلامية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن المملكة تتابع الوضع الوبائي في الدول العربية والإسلامية وانخفاض إصابات كورونا بها، مشيرًا إلى أنها في الوقت نفسه حريصة على عدم إصابة أي معتمر بمكروه أثناء الطواف وأداء مناسك من العمرة.

وتابع: «خلال الفترة المقبلة نفتح الأبواب ونرحب بالأخوة المصريين ونستقبلهم بالورود ويؤدون العمرة على أكمل وجه»، معربًا عن أمنياته في فتح باب العمرة أمام الرواد من العالم العربي والإسلامي خلال أيام.

وأشار إلى أن المعتمر يجب أن يحصل على جرعتين من لقاحات كورونا المعترف بها دوليًا ومن منظمة الصحة العالمية قبل أداء العمرة، قائلًا إنها تستقبل المعتمرين حتى سن 55 عامًا.

وذكر أن المملكة تخشى على فئة كبار السن من تلقيهم للعدوى أو الأمراض، مضيفًا: «الأعداد مفتوحة بإذن الله، ونرحب بإخواننا المصريين خاصة أنه تربطنا مواقف أخوية وسياسية واقتصادية بمصر ونعتبر أهلها أهلنا».